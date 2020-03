Wanda e la sorprendente rivelazione di un cantautore argentino: “Mi ha chiesto di…”

Durante il programma televisivo argentino Divina Comida, in onda su Telefe, si è parlato anche di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. Tra gli ospiti c’era anche Cae, cantautore argentino, che ha stupito tutti i presenti in studio con un aneddoto relativo all’argentina: “Wanda ad un certo punto voleva diventare una cantante e mi ha chiesto di scriverle delle canzoni. Così ho scritto tre canzoni per lei”. E alla domanda degli altri ospiti in studio se la modella lo avesse pagato ha sorpreso tutti con questa risposta: “No, non me le ha pagate”.

(La Nacion)