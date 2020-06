Nessuna offerta Liverpool e retroscena clausola: ora Werner apre all’Inter. E Cavani…

“Timo Werner risponde presente. Nella sfida a distanza con il Liverpool l’attaccante tedesco nelle ultime ore ha mandato un messaggio importante all’Inter attraverso il suo entourage”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al bomber del Lipsia che avrebbe lasciato aperta la porta all’Inter. Il centravanti tedesco, nonostante le pressioni di Klopp, non ha ancora accettato la proposta del Liverpool e l’Inter ora ci spera. “La disponibilità del giocatore allontana le preoccupazioni del d.s. nerazzurro Piero Ausilio che venerdì lo aveva dato già per perso, dando per scontato l’accordo con il Liverpool, appunto. Ovviamente le mosse dell’a.d. Beppe Marotta e di Ausilio sono legate al dialogo con il Barcellona per Lautaro Martinez”, spiega la Rosea.

FATTORE MILANO – Il Liverpool ha intenzione di non mollare la presa e fa affidamento sulla stima di Klopp per il connazionale ma “a Werner e alla sua compagna Milano piace tanto e in queste settimane il lavoro diplomatico interista ha prodotto buoni risultati. Tant’è vero che Timo non vuole dare nulla per scontato sul suo futuro, anche perché la società inglese non ha ancora fatto offerte al Lipsia. Anzi, ha lasciato intendere che non si avvarrà della clausola in scadenza il 15 giugno. In Germania precisano che il prezzo è di 58 milioni, omettendo un particolare importante: la cifra è legata alla vittoria in Bundesliga. Ma ora la squadra di Nagelsmann è terza e il prezzo è destinato a scendere a 50 milioni. Sempre che l’affare venga chiuso entro la fatidica data”, evidenzia la Gazzetta dello Sport.

MOSSA INTER – Il Liverpool, come detto, è in prima fila ma il Covid-19 ha prodotto un taglio al budget anche per i campioni d’Europa in carica che possono chiudere per Werner solo a fronte di una cessione importante. L’Inter, al contrario, è fresca di trasferimento di Icardi al PSG che ha generato una ricca plusvalenza oltre ad aver permesso di cambiare i rapporti di forza con il Barcellona per Lautaro. “Così i segnali lanciati da Werner permettono di programmare al meglio i prossimi passi. Ad esempio l’apertura del tedesco crea una vera e propria concorrenza con Cavani, l’altro obiettivo conclamato. Sinora l’uruguaiano ha ascoltato le ambasciate nerazzurre senza impegnarsi più di tanto: forse anche perché pensa di avere il coltello dalla parte del manico, in assenza di rivali di livello. Quindi le buone nuove arrivate dalla Sassonia mettono di buonumore i vertici di viale della Liberazione. In attesa che qualcosa si muova sul fronte-attaccanti”, chiosa la Rosea.