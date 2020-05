Niente Inter nel futuro di Werner? Bild: “Le squadre interessate a lui sono queste tre”

Il profilo di Timo Werner è stato accostato all’Inter per quel che riguarda l’attacco del futuro, a maggior ragione se si dovesse concludere l’affare Lautaro Martinez al Barcellona. Inizialmente sembrava che il Bayern potesse essere la soluzione ideale per il giocatore del Lipsia ma lo stesso Werner ha manifestato la propria volontà di cambiare campionato per provare una nuova esperienza. Secondo quanto riporta Christian Falk, giornalista della BILD, per il futuro del classe ’97 si aprono le porte della Premier League: “La partita di poker inglese per Timo Werner. Liverpool, Chelsea e United sono interessate a Werner. Ma nessuno di questi è intenzionato a pagare la clausola da 55 mln”. ha scritto Falk su Twitter. Un tifoso nerazzurro ha chiesto se l’Inter possa essere un’opzione per il futuro di Werner, ma il giornalista ha risposto con un secco “no”.