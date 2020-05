Inter, una pretendente in meno per Werner? Dall’Inghilterra: “Out il Liverpool perché…”

Il Liverpool si tira fuori dalla corsa per Timo Werner. Stando a quanto riporta il Mirror, i Reds non hanno intenzione di pagare la clausola di 50 milioni di euro per l’attaccante del Lipsia, nonostante il forte gradimento di Jurgen Klopp. La cifra è ritenuta troppo tardi elevata, tenendo conto delle ripercussioni economiche dell’espandersi del Coronavirus. Nemmeno i buoni rapporti con il club tedesco sono serviti ad abbassare le pretese per il calciatore, che rimane tuttavia nel mirino dell’Inter. I nerazzurri potrebbero decidere di affondare il colpo per colmare l’eventuale addio di Lautaro Martinez.