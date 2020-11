“Ciao Eriksen, Inter su Xhaka. Trattativa con l’Arsenal”. E’ questo il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 17 novembre 2020 in merito all’Inter. I nerazzurri sarebbero sulle tracce del centrocampista dei Gunners. “Il gigante sono io”, il titolo invece in copertina con Insigne che, dopo aver battuto Lewandowski con l’Italia, lancia il guanto di sfida ad Ibrahimovic.