La decisione di Young. GdS: “No al rinnovo con l’Inter, tornerà in Inghilterra”

Matteo Pifferi

Il futuro di Ashley Young sarà in Premier League. L'esterno ex United è destinato a tornare in Inghilterra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno è "orientato a non accettare l’offerta di rinnovo dell’Inter per tornare in Inghilterra a chiudere la carriera. Una scelta di vita comprensibile, in cui ha giocato un ruolo fondamentale anche la famiglia".