Sky – Inter, Young torna in UK. Ranocchia rinnova: sarà annuale con opzione

L'inglese tornerà a casa e dovrà scegliere tra tre club. Il difensore, invece, resterà in nerazzurro sicuramente per un altro anno

Un addio e un rinnovo in casa Inter. Ashley Young tornerà in Inghilterra, mentre Andrea Ranocchia continuerà la sua avventura in nerazzurro. Spiega infatti in dettaglio Sky Sport: "La volontà dell’ex Manchester United infatti è quella di avvicinarsi alla famiglia e questa scelta di vita lo porterà a scegliere tra le proposte ricevute da Aston Villa, Burnley e Watford. Una decisione, quella di non proseguire in nerazzurro, che non è comunque legata a nessun discorso economico, ma solo al desiderio di tornare a vivere in Inghilterra.