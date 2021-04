In UK – Young, addio non scontato. “Mossa dell’Inter, ecco gli scenari”

E' ancora da scrivere il futuro di Ashley Young. Il laterale inglese dell'Inter, 36 anni a luglio, ha il contratto in scadenza al 30 giugno

E' ancora da scrivere il futuro di Ashley Young. Il laterale inglese dell'Inter, 36 anni il prossimo 9 luglio, ha il contratto in scadenza al 30 giugno e, al momento, non si è ancora entrati nel vivo di una trattativa per il rinnovo. Anche perché lo stesso Young ha più volte espresso la volontà di chiudere la carriera nel suo Watford, attualmente in Championship ma in piena corsa per un ritorno in Premier League.