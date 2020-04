Libero – Zanetti chiamerà Messi: l’Inter ha la chiave. “Nelle parole di Moratti si nasconde…”

Il sogno Lionel Messi, per l’Inter, sarebbe tutt’altro che irraggiungibile. Lo sostiene l’edizione odierna di Libero. I nerazzurri, con l’intercessione di Javier Zanetti, pronto a spendere non poche telefonate per la Pulce, avrebbero anche la chiave per arrivare all’argentino del Barcellona: Lautaro Martinez. Scrive Libero:

“L’Inter è l’unica in A oltre alla Juve a potersi permettere questo pensiero, sia per la (ritrovata) forza economica che per le corsie preferenziali: Zanetti non lesinerà certo nelle telefonate ed è colui che ha garantito all’Inter la prelazione su Lautaro, segnalato da Milito. Ed El Toro, per uno scherzo del destino, potrebbe essere la chiave per arrivare a Leo, che sia merce di scambio o calamita, visto che il 10 blaugrana pare voglia condividere il campo con l’omologo nerazzurro. Tra le pieghe del discorso di Moratti c’è quindi un consiglio: per ripartire serve pensare in grande, allentando il Fair Play Finanziario e iniettando soldi. Meglio se sotto forma di Messi“.

(Fonte: Libero)