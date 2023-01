Sky – Zaniolo, la Roma non molla sulle condizioni. Il Milan chiede 24 ore

Ieri il Milan ha smentito grosse manovre sul mercato di gennaio, ma qualcosa bolle in pentola. Nicolò Zaniolo piace ai rossoneri e oggi la società milanese avrebbe avuto il primo contatto ufficiale con la Roma. A Skysport si parla di ottimi rapporti tra le parti e di contatti telefonici nella giornata di oggi. Ma il club giallorosso ha fatto sapere di non voler ammorbidire la sua posizione.

Chiede che la cessione del giocatore sia definitiva. Un prestito con obbligo di riscatto senza condizioni è la richiesta e si parla di circa 30 mln. Se i rossoneri non possono arrivare a queste condizioni e cifre, dovranno arrendersi a offerte in arrivo dalla Premier che possono toccare quelle cifre e che saranno proposte poi al giocatore. La distanza per il Milan al momento è tanta ma i dirigenti milanisti hanno chiesto 24 ore di tempo per parlarne con la proprietà, ha spiegato Di Marzio.