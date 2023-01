Maldini: “Milan, momento no ma siamo secondi. Non è disastro. Il Napoli…”

«Un momento delicato ma siamo secondi di soli, non mi sembra un grande disastro, siamo agli ottavi di CL e dobbiamo ritrovare una certa serenità. Con la Roma avevamo dominato, è stato pari immeritato. Le altre non le abbiamo giocate bene, non è il momento migliore da un punto di vista tecnico, tattico e psicologico», ha esordito.

Siamo secondi in classifica, siamo tornati meritatamente in CL due anni fa e abbiamo vinto meritatamente lo scudetto nella scorsa stagione. Ora siamo anche secondi, io con tutto il rispetto per le critiche guarderei anche ai fatti. Se ne esce con il lavoro, la compattezza. I fatti aiutano a far capire che è una squadra che è non è in grande condizione ma è lì. Non ci sposteremo dalla strategia degli ultimi anni, sul mercato non vi aspettate acquisti tipo squadre inglesi. Non ci discosteremo da questa idea.