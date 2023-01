Sky – Zaniolo-Roma, calato il gelo. I paletti posti dai giallorossi per la cessione

Anche il calciatore apre all'addio e prende in considerazione la pista estera che finora non aveva preso in considerazione

Eva A. Provenzano

È calato il gelo tra Zanioloe la Roma. Il giocatore stesso ha intenzione di prendere in considerazione offerte all'estero anche se finora aveva fatto sapere di preferire restare in Italia. Le due parti cercano una soluzione e al momento non parlano di rinnovo. Per il club giallorosso si deve arrivare ad una cessione definitiva o ad prestito con obbligo di riscatto, spiega a Skysport Di Marzio.

L'unica squadra che si è avvicinata finora al giocatore è il Tottenham che però vorrebbe prendere il giocatore in prestito condizionato. La società romana non accetta formule creative e vuole la certezza che il club che prenderà in prestito il centrocampista lo farà a livello definitivo.

(Fonte: SS24)