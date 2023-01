Sky – Zaniolo, sondaggi dalla Premier: la Roma apre a cessione. Il 15% va all’Inter

Si scalda la pista Zaniolo. Non ci sono offerte ufficiali, ma West Ham, Tottenham e Borussia Dortmund stanno sondando il terreno per il mercato di gennaio. Da Skysport arrivano novità in merito all'ex calciatore dell'Inter perché per la prima volta, spiega Di Marzio, la Roma apre alla sua cessione in questo mercato.