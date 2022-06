Zaniolo via dalla Roma? Anche l’Inter ci spera. “Nel corso degli anni, Ausilio ha…”

Il futuro di Zaniolo alla Roma è in dubbio. Il club giallorosso potrebbe scegliere di cedere il trequartista per poi finanziare il mercato

Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma è in dubbio. Il club giallorosso potrebbe scegliere di cedere il trequartista per poi finanziare il mercato in entrata per allestire una squadra adatta alle esigenze di Mourinho. E, in caso di addio di Zaniolo, a sorridere sarebbe anche l'Inter. I nerazzurri detengono il 15% sulla futura rivendita. "La Roma oggi valuta Zaniolo almeno 60 milioni, che significherebbero ben 9 milioni per l’Inter, soldi importanti in un’altra estate col bilancino per Marotta e Ausilio. Ma se anche la cifra dovesse scendere intorno ai 45-50 milioni, l’Inter incasserebbe comunque 6.8/7.5 milioni: non pochi. Per altro Ausilio ha difeso negli anni il 15% ottenuto nel 2018, visto che la Roma nelle varie trattative svolte per Dzeko ha sempre proposto all’Inter di rinunciare alla percentuale su Zaniolo", spiega Tuttosport.