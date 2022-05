Austini: “Zaniolo-Dybala? La Roma può permetterseli. Mkhitaryan all’Inter…”

Le parole del giornalista: "Per Mkhitaryan all'Inter bisognerà aspettare anche luglio o agosto, dipenderà dal giocatore"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Austini, giornalista vicino alla Roma, ha parlato così del mercato giallorosso: "La Roma farà mercato, ma da quanto mi risulta il club possa permettersi Dybala tenendo Zaniolo, non credo sia una priorità in questo momento. Totti non lavora per la società ha parlato dell'attaccante della Juventus come tifoso. Andrà presa una decisione anche su Oliveira, mentre per Mkhitaryan all'Inter bisognerà aspettare anche luglio o agosto, dipenderà dal giocatore".