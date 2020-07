SM – Zaniolo-Roma, è rottura: il giocatore pronto a chiedere la cessione. E nel suo futuro…

Momenti di tensione in casa Roma per quel che concerne Nicolò Zaniolo. La lite con Mancini nel finale della partita col Verona e le parole di Fonseca hanno prodotto ulteriori screzi e non è da escludere che al termine del campionato le strade possano separarsi. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’intenzione di Zaniolo è infatti quella di cambiare aria: “La Juventus lo ha messo nella lista degli acquisti per il prossimo mercato non fa altro che aumentare la voglia di trasferirsi in un club che possa garantirgli i palcoscenici migliori, come quelli europei della Champions League”, commenta Sport Mediaset.