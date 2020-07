Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato di Zaniolo nel corso della sua intervista ai microfoni di Sky dopo la gara con l’Hellas Verona: “Mancini lo ha ripreso pubblicamente a fine partita? Io sono dalla parte di Mancini. Zaniolo deve aiutare di più la squadra e oggi non l’ha fatto. Deve capire che deve lavorare prima per la squadra, oggi non sono soddisfatto del suo atteggiamento”.