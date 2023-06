Sportitalia – Inter, operazione in uscita: Zanotti va in prestito al San Gallo

Operazione in uscita per l'Inter. Secondo quanto riferisce Sportitalia, infatti, Mattia Zanotti si trasferirà in prestito al San Gallo

Operazione in uscita per l'Inter. Secondo quanto riferisce Sportitalia, infatti, Mattia Zanotti, giovane laterale nerazzurro con qualche apparizione quest'anno nella prima squadra di Simone Inzaghi, si trasferirà in prestito al San Gallo, in Svizzera.

Un modo per trovare continuità di prestazione, in attesa di ripresentarsi a Milano magari da protagonista: