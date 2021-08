Inter, si complica la pista Zapata: due i motivi. Nuovi contatti con l’Atalanta

L'attaccante colombiano rimane la prima scelta di Marotta e Ausilio, ma convincere i bergamaschi non è facile

Prosegue la ricerca di un attaccante di livello da parte dell'Inter, che dopo Dzeko vuole regalare a Inzaghi un nuovo rinforzo per completare il reparto avanzato. Il preferito di Marotta e Ausilio rimane Duvan Zapata ma, come scrive Tuttosport, convincere l'Atalanta non sarà facile: "La percezione che il profilo di Duvan Zapata sia sempre stato e sia ancora in cima alla lista dei desideri nerazzurri è avvalorato dal fatto che l'Inter avrebbe riallacciato i contatti con l'Atalanta per comprendere i margini di trattativa. Un affare che, con il passare dei giorni, rischia di diventare in salita per Marotta e Ausilio i quali, dopo aver concluso l'operazione Dzeko, cercano un'altra punta da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.