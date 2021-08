CorSera – Zapata vuole lasciare l’Atalanta, braccio di ferro: la posizione Inter

Cosa sta succedendo attorno all'attaccante colombiano, che ha fatto sapere al suo club di voler cambiare aria

C’è tensione in casa Atalanta per la questione Duvan Zapata. L’attaccante salterà la gara d’esordio e starà fuori per circa 1 mese per un problema al ginocchio, ma occhio al suo futuro. Ne parla così il Corriere della Sera in chiave Inter: “La questione Zapata, che sarebbe la prima scelta dell’Inter, si sta inasprendo. Il colombiano vuole cambiare aria, l’Atalanta non ha intenzione di privarsene se non dopo avere trovato un sostituto adeguato e per almeno 35 milioni. È in atto un braccio di ferro, l’Inter non può aspettare: di tempo ce n’è, però non troppo”, si legge. Per questo la virata con decisione su Marcus Thuram, che ha superato Joaquin Correa nella lista delle preferenze.