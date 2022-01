Sky – Zapata nel mirino del Newcastle: ecco l’offerta respinta dall’Atalanta

L'attaccante, che in estate veniva associato anche all'Inter, piace al club inglese ma per il club bergamasco la proposta non è allettante

Contro l'Inter era infortunato e quindi indisponibile. All'Inter era stato accostato in estate prima che arrivassero Dzeko e Correa.Zapata in queste ore è finito al centro di un'indiscrezione di calciomercato che arriva da Skysport.

Il Newcastle, che nei giorni scorsi aveva anche fatto un tentativo per acquistare Gosens dal club bergamasco, avrebbe presentato un'offerta per l'attaccante colombiano. 31 mln di euro poteva valere l'operazione perché il club inglese aveva messo sul tavolo 5 mln per il prestito e 26 per il riscatto legato alla salvezza. Questa offerta però è stata rispedita al mittente dai Percassi perché la cifra è ritenuta troppo bassa rispetto al valore che si dà all'attaccante.

