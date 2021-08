GdS – Zapata in pressing con l’Atalanta: “Vuole l’Inter e questo può fare la differenza”

Duvan Zapata vuole l'Inter e sta pressando i dirigenti dell'Atalanta per trasferirsi in nerazzurro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

Duvan Zapata vuole l'Inter e sta pressando i dirigenti dell'Atalanta per trasferirsi in nerazzurro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:

"Zapata, in particolare, sembra desideroso di tentare una nuova avventura con un' altra maglia nerazzurra e, stando ai rumors di mercato, avrebbe insistentemente fatto presente ai suoi dirigenti la volontà di partire. Un elemento in più che potrebbe far pendere la bilancia dalla sua parte: perché, in certi casi, le motivazioni finiscono anche per giocare un ruolo determinante".