Ex Inter, a sorpresa Zarate torna in Italia: ufficiale la firma col Cosenza

Il calciatore aveva voglia di una nuova esperienza in Italia e giocherà in B per la squadra calabrese

Eva A. Provenzano

Zaratevoleva tornare in Italia, c'era un'opportunità per la Triestina e alla fine è stato il Cosenza a coglierlo. L'ex giocatore nerazzurro ha firmato per il Cosenza. L'ex giocatore dell'Inter, che in Italia ha giocato anche con la maglia di Lazio e Fiorentina, arriva in Serie B, al club calabrese, a parametro zero.

A Skysport Gianluca di Marzio ha raccontato dell'operazione come di una sorpresa e di un colpo che affascina i tifosi cosentini. Ha parlato di un'operazione nata dall'intuizione di Claudio Anellucci (che ha curato le trattative per Cavani e Dybala in passato) e Vittorio Schettino.

Il calciatore ha firmato un contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

(Fonte: SS24)