Già nei giorni scorsi si è parlato di un interesse molto concreto da parte dell'Inter per Nathan Zézé , difensore classe 2005 del Nantes. In Francia, tra l'altro, hanno confermato come i nerazzurri abbiano anche avanzato un'offerta, rifiutata però dal club transalpino.

Come riportato da Santi Aouna, giornalista esperto di mercato, Nathan Zézé, nel caso in cui dovesse lasciare il Nantes, vorrebbe approdare all'Inter, nonostante su di lui ci siano anche dei club della Premier League. Il giocatore - riporta sempre Aouna - non andrà allo scontro con il Nantes ma ha espresso chiaramente la sua preferenza per i nerazzurri.