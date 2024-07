Secondo Libero, il nome in cima alle preferenze di Inzaghi è noto da tempo: "L'Inter continua a cercare un difensore di piede mancino: negli ultimi giorni è salito alla cronaca il nome di Nathan Zézé (19) ma il Nantes in prima battuta lo ha dichiarato incedibile. Simone Inzaghi, invece, non ha abbandonato l'idea di inserire in rosa un profilo di maggiore esperienza ed è per questo che resiste ancora la candidatura di Riccardo Rodriguez (31), mentre per adesso arrivano solo smentite per Kiwior (24)".