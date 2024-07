Il nome di Nathan Zeze è entrato ieri in orbita Inter e ha diritto di restarci. Perché le indiscrezioni che arrivano dalla Francia trovano conferma in casa nerazzurra, almeno in parte. Sul gradimento, per intenderci, non ci sono dubbi. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport: "Se deve essere giovane, allora chi meglio di un difensore di 19 anni appena compiuti, reduce dalla sua prima vera stagione in prima squadra e assolutamente in rampa di lancio? Si tratta di Nathan Zeze, centrale mancino del Nantes, divenuto titolare nella seconda parte della scorsa stagione e finito, appunto, nell’orbita interista".