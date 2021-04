Zhang ambizioso: l’Inter sarà rinforzata. “Ma sono necessarie queste 5 cessioni”

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'organico sarà rinforzato: ma è necessario un tesoretto con queste cinque cessioni

L'interrogativo di molti nell'ambiente Inter è legato a come sarà il mercato del club nei prossimi mesi, anche in relazione ai problemi societari degli ultimi mesi. Ma La Gazzetta dello Sport chiarisce le strategie di Suning, che non vuole assolutamente ridimensionare le prospettive del club nerazzurro: "Zhang jr. spiegherà al proprio management che il progetto è ambizioso e che la proprietà intende rinforzare la rosa, ma contenendo le perdite. L’input sarà quello di mantenere il passivo entro una certa soglia, anche perché i conti a posto rendono più appetibile la società. Le strade per arrivare a questo doppio obiettivo sono diverse.

L'Inter cercherà infatti di accumulare un tesoretto con i giocatori attualmente in prestito altrove. Ci riferiamo a Dimarco, che può fruttare un'importante plusvalenza ma anche tornare alla base dopo un'ottima stagione a Verona, ma pure a Joao Mario, Nainggolan, Dalbert e Lazaro. Situazioni però non facili. Il portoghese potrebbe portare 10 milioni, anche se lo Sporting Lisbona non ha ancora fatto passi ufficiali. Su Nainggolan, che ha pure un'ingaggio pesante da 4,5 milioni, pesa il rischio retrocessione, visto che il Cagliari attualmente è a -5 dalla zona salvezza, e con una gara in più del Torino, quart'ultimo. Lanzaro, ora al Gladbach, potrebbe fruttare 10-12 milioni, mentre per Dalbert il riscatto da parte del Rennes è fissato a 12,5 milioni. Ma anche i francesi come minimo chiederanno uno sconto, altrimenti l'ex Nizza tornerà a Milano."