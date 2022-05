Inter, taglio stipendi 20mln. Ma ora Marotta può procedere: “C’è il sì Zhang a questo colpo”

Come noto, nella prossima estate di mercato i dirigenti dell'Inter dovranno operare nel rispetto di alcuni parametri

Come noto, nella prossima estate di mercato, così come accaduto l'anno scorso, i dirigenti dell'Inter dovranno operare nel rispetto di alcuni parametri economici, indicati dalla proprietà. Dall'attivo di circa 60 milioni di euro al taglio degli stipendi di 20 milioni di euro, non sarà un lavoro facile quello di Marotta e Ausilio. Che però hanno ricevuto un via libera importante da Steven Zhang, ovvero quello a procedere per portare a Milano Paulo Dybala:

"... Un piano benedetto da Steven Zhang, anche perché pure l’acquisto di un Dybala svincolato verrebbe sbandierato come un segnale della volontà di mantenere l’Inter competitiva nonostante pure quest’anno il saldo del mercato dovrà essere fortemente in attivo (60 milioni con, a corredo, un abbassamento di altri 20 milioni, pari al 15% del monte stipendi). Un acquisto-paradigma anche per i giocatori (alcuni dei quali, tra cui Perisic, hanno chiesto in sede di trattativa per il rinnovo la garanzia di poter ancora lottare per il vertice), quindi per l’allenatore e infine per i tifosi che hanno dato una straordinaria risposta a livello di affluenza a San Siro dopo che sono state allentate le misure per contrastare la pandemia".