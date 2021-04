Gds – Inter, Zhang e la linea verde. Mercato, è emersa una necessità. Verranno ceduti…

Ringiovanire la rosa è uno degli obiettivi del club nerazzurro e del presidente

La pandemia ha frenato l’espansione di Suning, ma non ha impedito questo primo successo cinese. L'Inter si appresta a vincere lo scudetto e con Steven Zhang a Milano, si inizia a programmare il futuro del club. Focus soprattutto sul mercato, migliorare una squadra come quella di Conte non sarà facile soprattutto perché sarà impossibile fare grandi spese.