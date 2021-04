Zhang, oggi discorso alla squadra. Steven vuole ribadire una cosa. Userà parole…

Oggi il presidente nerazzurro si recherà ad Appiano: pranzo e poi discorso alla squadra

"Oggi Zhang si presenterà a metà mattina ad Appiano per incontrare la squadra e il suo allenatore prima della trasferta di Crotone. Si fermerà per pranzo, ma non prenderà il charter per la Calabria. In ogni caso, per l’occasione alla Pinetina è previsto un discorso presidenziale, a metà tra il motivazionale e il programmatico: in mezzo, gratitudine e orgoglio per i risultati nonostante le enormi difficoltà. Sarà anche un modo per ribadire che, nella stagione più strana di sempre, Steven c’era anche quando non sembrava. Adesso, tornato in tempo per la festa, il presidente-ragazzo vuole caricare la truppa e chiedere un ultimo sforzo. Poi bisognerà disegnare il futuro e, anche su questo terreno, Steven userà oggi parole tranquillizzanti per gli ascoltatori".