Lautaro, le parole di Zhang cambiano il mercato dell’Inter? GdS: “Barcellona e Real Madrid…”

Sono ormai mesi che il nome di Lautaro Martinez ha iniziato a circolare nei salotti iberici con Barcellona (in primis) e Real Madrid dirette interessate. El Toro sta disputando una stagione di altissimo livello con la maglia dell’Inter e pure in Nazionale, dove il feeling con Messi si sta affinando sempre di più. La Gazzetta dello Sport, però, sottolinea un diktat lanciato da Zhang che può cambiare le sorti del mercato nerazzurro:

“C’è un messaggio che Steven Zhang ha recapitato al mondo intero, a Lautaro e a chi l’argentino vorrebbe portarlo via da Milano. «L’Inter non vende i giocatori di talento, li compra semmai», ha detto il presidente due giorni fa a Londra. Fare attenzione, maneggiare con cura quelle parole, Barcellona e Real Madrid avvisate, di mercato c’è tempo per parlare, chi ha orecchie per intendere intenda. Questa è l’ora di vincere. È l’ora scudetto, adesso o mai più”.