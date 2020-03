Mercato Inter, l’annuncio di Zhang: “Ecco perché ora possiamo investire forte sulla squadra”

Steven Zhang è sceso decisamente in campo. Non solo nella battaglia contro il coronavirus. Il presidente nerazzurro, negli ultimi giorni, è stato particolarmente presente sulla scena mediatica. Ultima tappa: Londra. Ieri, in compagnia di Andrea Agnelli, ha partecipato al Business of Football organizzato dal Financial Times.

E da Londra, Zhang ha lanciato il suo messaggio anche per quanto riguarda il futuro mercato dell’Inter. Un mercato che sarà all’insegna dei grandi talenti.

“Da quando l’Inter è stata acquistata da Suning, il club ha subito una vera trasformazione. Innanzitutto, le nostre prestazioni sul campo. In secondo luogo, il valore commerciale e del marketing. I numeri sono doppi, se non addirittura tripli rispetto a un paio d’anni fa. Questo ci permette di poter investire bene sulla squadra, di tenere i campioni e di cercare di attrarre i migliori talenti internazionali”, ha spiegato Zhang alla Gazzetta.

Già in tempi non sospetti, Suning aveva chiesto pazienza ai tifosi dell’Inter. Una volta aumentato il fatturato, il club avrebbe investito pesantemente sulla rosa. Una promessa puntualmente mantenuta a distanza di tre anni.