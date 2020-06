Inter, Zhang scatenato mira a un nome preciso: “E’ il vero campione che vuole regalare a Conte”

E’ un Steven Zhang scatenato, quello di cui parla l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano, infatti, il presidente dell’Inter, per premiare il grande lavoro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, avrebbe intenzione di regalare al tecnico leccese un grande campione per la prossima stagione. Ma non si tratta di un nome qualsiasi, bensì di quell’Arturo Vidal che Conte chiede ormai da mesi ai dirigenti nerazzurri. Scrive il quotidiano:

“Se Conte dovesse chiudere bene come ha iniziato, Vidal – con buona pace del Ninja – potrebbe essere il regalo di Zhang per dimostrare all’allenatore tutta la fiducia che la proprietà ha nei suoi confronti. Anche perché l’Inter, nella stagione che verrà – e Conte è il primo a saperlo – non dovrà solo partecipare, ma tornare a vincere qualcosa“.

(Fonte: Tuttosport)