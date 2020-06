Vidal ‘divide’ l’Inter, TS: “Per Conte è più priorità di Tonali, Marotta ha dubbi. E Suning…”

Il nome di Arturo Vidal è tornato di moda in casa Inter. Il cileno, anche analizzando le recenti dichiarazioni, sembra aver aperto all’opportunità di lasciare Barcellona per trasferirsi a Milano ma, tra i nerazzurri, ci sono idee divergenti. Secondo quanto riportato Tuttosport, Marotta e Conte hanno infatti posizioni diverse. L’AD non vorrebbe inserire l’ex Juve nella trattativa con il Barça per Lautaro, mentre il tecnico lo considera un giocatore perfetto per la sua Inter:

“Strategia, quella di Marotta, che conferma gli intendimenti dell’amministratore delegato che, avendo avuto già il cileno alla Juve, ha qualche dubbio legato ai suoi comportamenti extracalcistici. Dubbi che non ha Conte, visto che Vidal da almeno un anno è in cima ai suoi pensieri tanto che, nella sua scala di priorità, verrebbe addirittura prima il cileno rispetto a Sandro Tonali considerato un prospetto interessantissimo ma, alla stregua di Sensi e Barella una stagione fa, l’ennesimo giocatore che, arrivando da una medio-piccola, non ha esperienza a giocare un determinato tipo di partite”.

REGALO DI SUNING

La questione Vidal potrebbe risolversi con l’arrivo del cileno all’Inter, secondo Tuttosport. Il quotidiano evidenzia però come il finale di stagione, positivo o negativo dell’Inter, possa incidere nella decisione di Suning. Qualora i nerazzurri finiscano in bellezza, l’arrivo di Vidal per Conte può essere definito “il regalo di Zhang per dimostrare all’allenatore tutta la fiducia che la proprietà ha nei suoi confronti”.