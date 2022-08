Zhang sempre più al centro dell’Inter, tutte le missioni: mercato, rinnovi e non solo

Tutte le missioni di Steven Zhang per la sua Inter. Mercato, rinnovi e non solo, ne parla il sito della Gazzetta

Tutte le missioni di Steven Zhang per la sua Inter. È sempre presente il presidente nerazzurro, in prima persona, proprio a Milano. Segue in prima persona tutte le questioni principali del club, come evidenziato anche dalla Gazzetta dello Sport. Da gennaio ormai non torna in Cina, principalmente per un motivo logistico: vige ancora l’isolamento preventivo di un mese per chi entra nel paese asiatico. Zhang in questi mesi è sempre più al centro dei nerazzurri, evidenzia il sito della rosea.

Zhang-Inter, presenza costante

“Zhang ama stare vicino alla squadra, monitorare tutti gli aspetti e seguire passo dopo passo gli eventuali sviluppi. Come quelli del calciomercato, su cui - è risaputo - il suo parere è vincolante. Sabato ricomincerà inoltre il campionato e non è da escludere che prima o poi Zhang si presenti sorridente sulla tribuna del Giuseppe Meazza. Intanto per lui continuano giorni di "normale amministrazione" nella sede di Viale della Liberazione, tra le varie di riunioni di lavoro sugli ambiti sportivi e commerciali e i segnali di vicinanza sia alla squadra di Simone Inzaghi che all'area tecnica. Per il resto degli affari extra-Inter, può bastare il suo immancabile contributo da remoto.

Tutte le missioni

Il calciomercato nerazzurro era cominciato con Zhang assoluto protagonista, dai summit in sede con allenatore e dirigenza ai siparietti con lo stesso Inzaghi - per il rinnovo - e con il rientrante Romelu Lukaku, fiore all'occhiello di una sessione estiva iniziata in pompa magna. Poi la sua presenza a favore di telecamera è comprensibilmente calata, ma anche il calciomercato interista si è preso una pausa dopo l'iniziale raffica di innesti. Sono tornati a circolare i famosi paletti di attivo sul mercato e di riduzione del monte ingaggi, ma soprattutto l'attenzione si è spostata sugli esuberi, ora risolti quasi tutti. Le ultime due settimane di agosto vedranno il club vivere un momento di transizione dal mercato al calcio giocato e quindi il presidente sarà impegnato a livello sportivo su entrambi i tavoli. Così il passaggio ad Appiano Gentile pare proprio suggerire che adesso la massima attenzione dei giocatori va posta sull'esordio di Lecce, mentre la società si occupa degli ultimi - ma non secondari - movimenti di mercato. Confondere o sovrapporre i due aspetti può causare cali di concentrazione in campo. Il dialogo con la dirigenza è ovviamente serratissimo in questa fase e poi, da settembre, tutte i protagonisti potranno impegnarsi sui rinnovi contrattuali. Con Milan Skriniar in prima linea, in caso di permanenza all’Inter”, si legge.