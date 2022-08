Inter, chi in regia se manca Brozovic? Asllani erede designato, ma Inzaghi ha due jolly

Il tecnico dell'Inter potrebbe dover fare già a meno del croato a Lecce nella prima di campionato di sabato sera e valuta le opzioni

Andrea Della Sala

L'Inter è alle prese con la grana Brozovic. Il centrocampista ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro e la sua presenza per la prima di campionato, sabato a Lecce, è in dubbio. Lo staff medico è ottimista, ma non verranno presi rischi per il croato. Così Inzaghi studia le possibili opzioni nel caso in cui dovrà fare a meno di Brozovic: non solo il nuovo arrivato Asllani come regista, ci sono altre due opzioni.

ASLLANI

"Il principale candidato a farne le veci sarebbe l'ex centrocampista dell'Empoli, preso proprio per far fronte all'eventualità. Le prime uscite dell'albanese hanno impressionato positivamente, sia per la personalità mostrata che per la capacità di far girare la squadra dettando tempi e riti di gioco. Ma l'ultimo test realizzato sabato contro il Villarreal ha detto che Brozovic resta ancora di un altro livello e che il percorso di crescita di Asllani richiederà necessariamente ulteriori tappe ed esami. Considerata la giovane età, ci sta che l'albanese incappi in qualche passaggio a vuoto e che possa andare in difficoltà, ecco perché Inzaghi lavora anche sull'adattamento di altri profili così come a un cambio di assetto in corsa", spiega Gazzetta.it.

CALHANOGLU

"Se Asllani non dovesse offrire le opportune garanzie, la mossa più scontata sarebbe quella di piazzare in cabina di regia quel Calhanoglu già disimpegnatosi nel ruolo un paio di volte con risultati tutto sommato accettabili. La mossa più conveniente, dunque, potrebbe essere un cambio di assetto con l'avanzamento del turco e lo slittamento di Mkhitaryan nel ruolo di mezzala. Un'ipotesi senza dubbio suggestiva, che darebbe un'impronta ancor più offensiva all'assetto nerazzurro, ma che presenta anche notevoli rischi dal punto di vista dell'equilibrio. Con Calha e Mikhi insieme, infatti, la fase di non possesso può risultare particolarmente problematica, con un centrocampo leggero e poco avvezzo a fare filtro davanti alla difesa".

MKHITARYAN

"C'è anche una terza via per Inzaghi, quella tracciata da Mourinho nella seconda parte della scorsa stagione. Vale a dire dirottare Mkhitaryan in regia, così come fece lo Special One. Il 33enne armeno ha dimostrato di avere piedi e idee che ben si adattano al ruolo e non sarebbe un problema prendere in mano il timone della manovra. L'unica controindicazione potrebbe essere l'attitudine spiccatamente offensiva dell'ex giallorosso, uno naturalmente portato all'inserimento e con il vizio del gol. Ma è un'ipotesi su cui Inzaghi può lavorare, una di quelle che (in assenza di Brozovic), possono rendere l'Inter più imprevedibile. A Roma con Mou ha già funzionato", sottolinea Gazzetta.