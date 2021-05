Inter, Pinamonti saluta: sarà Salcedo la quarta punta. C’è un rischio e una speranza

Dopo la stagione in prestito al Verona, Eddie Salcedo è pronto a rientrare alla base

Gianni Pampinella

Dopo la stagione in prestito al Verona, Eddie Salcedo è pronto a rientrare alla base. L'attaccante da luglio tornerà all’Inter, per giocarsi le sue carte. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà lui la quarta punta, con Pinamonti pronto a lasciargli il posto in rosa, con la speranza - di tutti - di un percorso però diverso.

"Ha dimostrato di avere personalità e buoni colpi, oltre a enormi margini di crescita. La qualità c’è. Salcedo è cresciuto, nel fisico e nella testa: ora è pronto a “rubare” segreti alla Lu-La e provare a ritagliarsi uno spazio in un grande club. Da stellina della Primavera e dell’U19 azzurra alla nuova maglia con lo scudetto sul petto: il mondo capovolto in due anni. Età e talento sono dalla sua parte, ora spetterà a Eddie dimostrare di meritare l’Inter".

"Il club ha deciso di dargli fiducia, anche perché perfettamente in linea con la nuova politica societaria: jolly offensivo giovane, italiano e di grande prospettiva. E con uno stipendio leggero che aiuterebbe anche il monte ingaggi del club. Salcedo compirà 20 anni a ottobre, logico pensare che affidargli il ruolo di quarta punta possa essere un rischio per un’Inter che il prossimo anno punterà a fare strada anche in Europa. Però è anche un chiaro attestato di stima: da queste parti sono in tanti a scommettere su un futuro da protagonista di Salcedo. Ed Eddie ha già dimostrato di saper reggere la pressione".

Discorso diverso per Andrea Pinamonti. L'attaccante è stato utilizzato col contagocce da Antonio Conte e adesso ha bisogno di rilanciarsi. "Impossibile farlo all’Inter, difficile anche in una “piccola” con quell’ingaggio - 2 milioni netti - che rischia di frenare ogni trattativa. L’Europeo U21 può dargli visibilità, proprio come Salcedo. L’Inter tiferà per entrambi, ma intanto per il prossimo anno ha già scelto su chi puntare".

(Gazzetta dello Sport)