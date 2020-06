Real, Zidane consegna lista di rinforzi da paura: “Nell’elenco c’è un intoccabile dell’Inter”

Il Real Madrid è pronto a una campagna acquisti estiva davvero stellare. A cominciare dal reparto difensivo, dove sono attesi importanti investimenti. D’altronde, la carta d’identità di Sergio Ramos avanza inesorabile e, oltre a Varane, Zidane non può al momento contare su giocatori di spessore internazionale in quel ruolo. Ecco perché l’allenatore delle Merengues avrebbe consegnato a Florentino Perez, presidente della società, una lista di nomi da paura, da Koulibaly a de Ligt.

Ma nell’elenco, secondo quanto riportato da donbalon.com, ci sarebbe anche Milan Skriniar, uno degli intoccabili di Antonio Conte all‘Inter. Il favorito, però, non sarebbe lo slovacco, bensì Alessio Romagnoli, per il quale il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto anche 60 milioni di euro.

(Fonte: donbalon.com)