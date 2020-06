Inter, Lautaro-Skriniar? Il Real su un terzo grande nome. La cifra fa sorridere: ‘solo’ 40mln

Un profilo da sempre apprezzato in giro per l’Europa. Soprattutto in Spagna, dove Real Madrid e Barcellona hanno più volte manifestato interesse nei suoi confronti, sempre però respinte dall’Inter. Stefan de Vrij è sicuramente una delle operazioni di mercato più riuscite dai nerazzurri negli ultimi anni. Acquistato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con la Lazio al termine del 2017-18, il difensore olandese si è preso fin da subito la scena a Milano, consacrandosi come uno dei migliori centrali del continente.

Ora, in Spagna rilanciano. Secondo quanto riportato da donbalon.com, infatti, il Real Madrid lo considera un’opzione valida per rinforzare il proprio reparto difensivo. E nemmeno troppo costosa, dato che, per la testata, il valore di de Vrij stimato dai Blancos sarebbe non superiore ai 40 milioni di euro. Difficile (se non impossibile) che l’Inter accetti una cifra tanto bassa.

(Fonte: donbalon.com)