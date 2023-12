Gli indizi portano Zielinski all’Inter: Marotta pronto all’accelerata decisiva

Piotr Zielinski è un obiettivo sempre più concreto per l'Inter. Il centrocampista polacco, in scadenza con il Napoli, è una pista seria

Piotr Zielinski è un obiettivo sempre più concreto per l'Inter. Secondo quanto scrive calciomercato.com, infatti, il centrocampista polacco, in scadenza di contratto con il Napoli, è una pista seria per i nerazzurri, soprattutto dopo le parole del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis:

"Il momento dei saluti è sempre più vicino e sullo sfondo ci sono Inter e Juventus che hanno già approcciato per ingaggiare a parametro zero l'ex Empoli e Udinese. Le nebbie di cui parlava De Laurentiis portano direttamente all'Inter, che in quella zona di campo ha Mkhitaryan in scadenza (e comunque con 35 candeline che spegnerà tra qualche settimana)".