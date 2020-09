Ziliani: “Pinamonti? L’Inter dice no, Preziosi ci contava moltissimo ma così impara: aveva…”

Paolo Ziliani ha dedicato un articolo sul Fatto Quotidiano alle operazioni per fare plusvalenza. Si parla molto di Preziosi e del suo legame con Milan e Juventus, ma anche di un episodio che riguarda l’Inter: “Preziosi ha preso Pinamonti dall’Inter a 18,5 con la promessa dei nerazzurri di riportarlo a casa a 20. Su questi 20 Preziosi contava moltissimo ma ora l’Inter dice che no, spiacente ma Pinamonti non le interessa più. Così Preziosi impara: l’Inter gli aveva venduto Radu, portiere, a 8 per riprenderselo a 12 e aveva avuto la gentilezza di lasciarlo a Genova fino a fine campionato. Ma la Juve aveva un Perin da piazzare: Preziosi era scattato sull’attenti e in un amen aveva sfrattato di porta Radu rispedendolo a Milano”.

(Il Fatto Quotidiano)