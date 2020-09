Pinamonti è un problema per Inter e Genoa. E lo stipendio del prossimo anno è pazzesco

Inter e Genoa si sono incontrate ieri per cercare di risolvere la questione relativa al futuro di Andrea Pinamonti. I nerazzurri non hanno intenzione di riscattare il giovane attaccante, malgrado un gentlemen agreement al momento della cessione alla società di Preziosi. In questo momento, sono troppi i 20 milioni necessari per riportare Pinamonti alla base.

“L’Inter ha un obbligo «morale» nei confronti del Genoa, ma non è questo il momento di versare i 20 milioni per riportare ad Appiano l’attaccante, che peraltro la prossima stagione guadagnerà – stando al suo contratto – tre milioni di euro netti. Cercasi soluzione, non semplice. Ma la quarta punta dell’Inter non sarà lui”, assicura la Gazzetta, che parla di uno stipendio assolutamente mostruoso per un giocatore come l’ex Primavera.