Benfica-Inter, l’analisi quote di Oddschecker: i portoghesi non hanno mai battuto i nerazzurri

ULTIMI RISULTATI – Joao Mario e compagni comandano la Liga portoghese con 71 punti, +7 sul Porto secondo. Hanno perso contro la formazione di Conceicao dopo aver totalizzato 11 vittorie di fila. Come riporta , l’Inter non trova il successo dalla sfida con il Lecce del 5 marzo, poi tre sconfitte e due pari in campionato. È bastato uno 0-0 nella gara di ritorno contro il Porto per conquistare l’accesso ai quarti di Champions. All’andata era finita 1-0 per i nerazzurri, decisiva la rete di Lukaku.

STATISTICHE E PRECEDENTI - Come analizzato da Oddschecker, le due squadre si sono sfidate soltanto in tre occasioni ma i portoghesi non hanno mai vinto. Le gare più recenti si sono giocate in Coppa Uefa nel 2004: ottavi di finale, 0-0 all’andata al da Luz, 4-3 a San Siro. In panchina c’erano Zaccheroni e Camacho. Nella partita di ritorno Oba Martins realizzò una doppietta, poi reti di Vieri e Recoba. L’altro grande precedente è la finale di Coppa Campioni ’65: un gol di Jair consegnò il trofeo alla squadra di Helenio Herrera.

LE QUOTE - Secondo i principali siti scommesse, il Benfica è favorito per la vittoria: il segno 1 è quotato 2.25 su Sportbet, 2.19 secondo Novibet e Betway. L’eventuale successo dell’Inter è valutato 3.65 su Goldbet, 3.38 per Netbet e 3.47 per Planetwin. Mentre l’X è offerto 3.40 da Sportbet, 3.35 su Novibet, 3.30 per Leovegas. Secondo i bookmaker, l’Under 2.5 resta un’ipotesi possibile: 1.71 secondo Leovegas, 1.65 per Planetwin e 1.63 su Better. L’Over ha invece una quota più alta: 2.20 secondo Leovegas, Starcasinò Bet e Betfair. Statistiche alla mano, il club portoghese va sempre a segno: l’ultima volta che è rimasto a secco di reti in partita era il 30 dicembre 2022 contro il Braga in Liga. Gli uomini di Inzaghi vogliono uscire dal periodo negativo che stanno attraversando, l’Europa è l’occasione giusta per ripartire col piede giusto. Ecco perché il segno Gol può valere la giocata: 1.95 la valutazione di Bet365, 1.88 quella di Planetwin e 1.87 secondo Leovegas. Che sia soltanto una delle due formazioni a segnare è fissato 1.87 da Betfair, 1.85 per Planetwin e 1.84 su Leovegas.