Cagliari-Inter: caratura e statistiche parlano nerazzurro. Le quote del match

L’Inter parte da favorita, oltre che per caratura tecnica, anche per le statistiche. I nerazzurri hanno vinto gli ultimi 3 confronti giocati a Cagliari, gli ultimi 4 confronti in generale in Serie A, e che possano centrare la quinta consecutiva, come evidenziato su Oddschecker, è giocabile a 1.45 su Better, Goldbet, Snai, Novibet, Sisal e Betway. Più in generale l’Inter ha vinto esattamente la metà dei precedenti nel massimo campionato italiano, 42 su 84. La vittoria del Cagliari, che non batte l’Inter da 11 match in Serie A, è in lavagna a 7.50 su bet365 e Betfair. Che possa finire in pareggio, evento accaduto 28 volte, l’ultima volta nel 2020 (1-1 a San Siro), è quotato a 4.75 su Snai e Planetwin365 e a 5.00 su Sisal.