Empoli-Inter, la comparazione quote di OddsChecker: nerazzurri ampiamente favoriti

QUOTE 1X2 – Com'è possibile appurare su OddsChecker, la squadra di Inzaghi è ampiamente favorita sull'Empoli secondo i bookmaker. I nerazzurri hanno vinto 23 dei 30 confronti giocati in Serie A contro l'Empoli, vincendo 14 degli ultimi 16 scontri diretti. Che anche questa volta l'Inter possa avere la meglio è giocabile a 1.35 su LeoVegas, Netbet e Novibet e a 1.36 su Betway; la vittoria dell'Empoli del nuovo allenatore Andreazzoli, che ha vinto 4 dei 30 confronti in Serie A, è invece quotata a 9.00 su Snai, Sisal e bet365 e a 9.80 su BetFlag, mentre il segno X è in lavagna a 5.50 su Betfair, Goldbet. Better e Snai.