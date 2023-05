Inter-Atalanta, l’analisi quote di Oddschecker: una sfida che vale l’Europa. Ma a San Siro la Dea segna poco

STATISTICHE E PRECENDETI - L’Inter ha vinto la partita più recente di A contro la formazione di Gasperini (3-2 all’andata) e non ottiene due successi in una singola stagione contro la Dea dal 2014/15. L’Atalanta ha perso 65 partite di campionato contro l’Inter (24V, 34N), soltanto contro la Juventus (66) ha subito più sconfitte. Attenzione alle statistiche perché, come riporta Oddschecker, gli uomini di Inzaghi sono finiti k.o. in 12 gare in questo campionato. Dai tre punti a vittoria hanno fatto peggio soltanto in quattro occasioni: 14 sconfitte nel 1998/99, nel 2011/12 e nel 2016/17, 16 nel 2012/13.

LE QUOTE – Secondo i principali siti scommesse, l’Inter è favorita: il segno 1 è valutato 1.89 da Sportbet, 1.86 per Netbet e Daznbet. L’eventuale successo dell’Atalanta è quotato 4.10 da Vincitu, 4.06 per Betway e 4.00 secondo Novibet. Mentre l’X è offerto 3.80 da Planetwin, 3.75 su Pokerstars e Goldbet. Secondo gli operatori, il segno Gol è molto probabile: 1.70 la valutazione di LeoVegas, 1.64 quella di Starcasinò Bet e 1.62 per Planetwin. Il No Gol è invece fissato 2.25 da Snai, Betfair e Planetwin. Addirittura, i bookmaker puntano sull’Over 2.5: 1.76 per LeoVegas, 1.65 su Better e Sisal. L’Under ha una quota più alta: 2.15 per Starcasinò Bet e Betfair, 2.11 su Planetwin.