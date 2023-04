Inter-Benfica, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri favoriti, Lukaku ancora decisivo?

Alle spalle l’ultimo ko in campionato, l’Inter è pronta a scendere in campo a San Siro per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Il 2-0 dell’andata maturato a Lisbona ad opera di Barella e Lukaku

ULTIMI RISULTATI – Momento difficile in campionato per la quadra di Simone Inzaghi che nell’ultimo turno ha maturato l’undicesimo ko stagionale contro il Monza. Al momento i nerazzurri si trovano al quinto posto (51) a due lunghezze dal Milan quarto.

Periodo con alti e bassi anche per i portoghesi che sono ancora primi in classifica, a +4 dal Porto secondo, ma reduci da due ko consecutivi contro Porto e Chaves.

I PRECEDENTI – Trend favorevole contro il Benfica per l’Inter. I nerazzurri infatti sono imbattuti in tutti e quattro gli incroci con i portoghesi (3V, 1N) e in tre occasioni sono riusciti a mantenere la porta inviolata, compresa la gara di andata.

Come riporta OddsChecker l’Inter ha vinto il match d’andata con un margine di almeno due gol per la nona volta e ha sempre conquistato la qualificazione partendo da questo risultato nella gara di ritorno. Il Benfica al contrario solo in un’occasione è riuscita a ribaltare un doppio svantaggio maturato nella gara d’andata. Il match risale ai quarti di finale della stagione 1961/1962 quando dopo aver perso 3-1 all’andata vinse per 6-0 al ritorno contro l'FC Nürnberg.

LE QUOTE – Per i maggiori operatori la squadra allenata da Simone Inzaghi è la favorita per la vittoria. Un successo dei padroni di casa vale 2.05 per PokerStars, 2.12 per Novibet e Dazn Bet e 2.17 per StarCasinò Bet. Più equilibrio invece nelle quote che fanno riferimento all’X e al 2. Un pareggio, parte dai 3.40 di Sisal passando per i 3.50 di Betfair e i 3.60 di Sportbet. Un successo del Benfica sale a 3.40 per PokerStars e bet365, a 3.50 per Snai e a 3.70 per LeoVegas.

Nonostante il Benfica non sia riuscito a segnare nella gara d’andata per i bookie quella di San Siro potrebbe essere una partita aperta. La squadra di Schmidt dovrà necessariamente provare a ribaltare il risultato, quella di Inzaghi consolidare il risultato, e per questo l’attesa è per una gara da Goal, segno che vale 1.67 per PokerStars, 1.68 per Planetwin 365 e 1.75 per bet365 e Betfair. Sale invece a 2.05 per Snai e Betfair e a 2.08 per Planetwin365 il No Goal.

Sul numero di gol regna invece l’equilibrio massimo. Se infatti l’Under 2.5 vale 1.91 per bet365 e 1.92 per LeoVegas l’Over 2.5 parte dall’1.88 di StarCasinò Bet fino all’1.91 di bet 365.

La qualificazione non è invece in discussione: a 1.04 per Betway, Betfair e Dazn Bet e a 1.05 per bet365 e LeoVegas l’accesso dell’Inter in Semifinale. A 11.00 per Betfair e bet365 un possibile passaggio del turno da parte del Benfica.

Capitolo marcatori Inzaghi punterà nuovamente su Lukaku, a segno anche nel match di andata, e autore di ben 9 reti in 14 gare di Champions League con l’Inter. La sua firma nei 90 minuti vale 2.55 per LeoVegas e 2.75 per StarCasinò Bet. Sponda Benfica attenzione a Goncalo Ramos, per lui tre reti e un assist nelle ultime quattro sfide di Champions. La sua firma sulla gara vale 3.50 per Sisal e per Snai.