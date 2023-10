Inter-Bologna, la comparazione quote: attenzione a un risultato esatto

Ci vorrebbe, ai nerazzurri, una sfida dal risultato perfetto, quel 2-0 tanto amato dagli inglesi della Premier: una soluzione, questa, che si può trovare in lavagna su Gazzabet alla quota di 7.30, su Snai a 7.25 e su Better a 6.95. Non sarà facile mantenere la porta inviolata ma la difesa dell’Inter è attrezzata per farlo.

Il semplice segno 1, cioè la vittoria nerazzurra senza altri vincoli, secondo i bookmaker non vale troppo, tanta è la differenza in campo tra le due squadre: 1.41 su Gazzabet, 1.38 su Better e Snai. Ma di questi tempi in Serie A nessuna partita può essere considerata facile come dimostrano le prime sette giornate già in archivio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.