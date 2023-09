Inter-Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri favoriti

Quello di domenica sarà il 171° confronto in Serie A tra nerazzurri e viola. L’Inter è in vantaggio nei precedenti, avendone vinti 70 a discapito delle 45 vittorie della Fiorentina e dei 55 pareggi. L’ultima sfida tra le due risale al 24 maggio, quando la squadra di Inzaghi vinse per 2-1 in rimonta a Roma aggiudicandosi la finale di Coppa Italia. L’ultimo confronto in Serie A, invece, ha visto imporsi la Fiorentina a San Siro. Lautaro e compagni, come riferisce Oddschecker , partono da favoriti, essendo quotati a 1.65 su bet365, Better, e Novibet e a 1.70 su Sisal e Snai. Il successo della Fiorentina, che ha collezionato una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate di campionato, è giocabile a 5.00 su Planetwin365, Novibet, Snai e Betfair e a 5.25 su bet365. Il segno X, invece, è in lavagna a 4.00 su Snai, Sisal, Betfair, Goldbet e Better e a 4.04 su Betway.

Le sfide tra Inter e Fiorentina sono spesso garanzia di spettacolo: basti pensare che negli ultimi 2 anni per ben due volte si è verificato un 4-3, sempre in favore dei nerazzurri, e che nei 170 precedenti giocati in Serie A la media gol è stata di 2.89 gol a partita. Da attenzionare, quindi, la quota Over 2.5, in lavagna 1.75 su Betfair e Sisal e a 1.80 su bet365. Che vengano messi a segno massimo due gol (Under 2.5), invece, si gioca a 2.05 su Betfair e Snai e a 2.06 su Planetwin365. Interessanti, inoltre, le quote relative al mercato Goal/No Goal: negli ultimi 14 match giocati tra Inter e Fiorentina in tutte le competizioni, ben 11 volte entrambe sono andate a segno: in questo caso il segno Goal è quotato a 1.65 su Planetwin365 e Snai e a 1.75 su bet365, meno del No Goal giocabile a 2.05 su Betfair e a 2.10 su Snai.