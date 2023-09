Inter-Milan, l’analisi quote di Oddschecker: è già derby tra prime della classe.

Quello di sabato sarà il 179° scontro tra Inter e Milan in Serie A. Il bilancio sorride ai nerazzurri, vittoriosi in 68 occasioni a fronte di 54 successi dei rossoneri e 56 pareggi. A far sorridere l’Inter è anche il bilancio degli ultimi quattro derby giocati in tutte le competizioni, tutti vinti dai nerazzurri senza subire gol. Com’è possibile appurare su Oddschecker una vittoria di Lautaro e compagni, che non hanno mai vinto le prime quattro partite di campionato mantenendo in tutte le occasioni la porta inviolata, è quotata a 2.15 su Goldbet, Better, Netbet, bet365 e Betfair e a 2.24 su BetFlag. Un successo del Milan, che ha vinto l’ultimo derby nel match d’andata del campionato scorso, è invece in lavagna a 3.45 su Novibet, Better e Goldbet e a 3.55 su Betway e Betflag. Quote simili per il segno X, giocabile a 3.40 su Betfair, bet365 e Sisal.